„Freundschaft mit Leben erfüllen“

„Auch nach dem 50. Geburtstag unserer Partnerschaft bleiben wir der Tradition treu und beginnen das neue Jahr mit einer Soiree zum Deutsch-Französischen Tag.“ Mit diesen Worten begrüßte die Vorsitzende der IG Partnerschaft IGP), Barbara Rumer, die Gäste im großen Saal des Neckarhäuser Schlosses. Der kulinarisch-kulturelle Klassiker wurde mit bretonischer Musik und französischem Käse zelebriert.

Der deutsch-französische Tag ist eine geschichtsträchtige Angelegenheit. Am 22. Januar 1963 besiegelten Konrad Adenauer und Charles de Gaulle mit der Unterzeichnung des Elysee-Vertrages die Deutsch-Französische Freundschaft. Aus Anlass des 40. Jahrestages 2003 erklärten Staatspräsident Jacques Chirac und Bundeskanzler Gerhard Schröder den 22. Januar zum Deutsch-Französischen Tag.

„Diesen Tag feiern wir auch in Zusammenarbeit mit anderen Partnern des deutsch-französischen Jugendwerks (DFJW), das in unserem Plouguerneau-Haus mit dem DFJW-Infopunkt Rhein-Neckar vertreten ist“, informierte die IGP-Chefin. Das Jahr 2019 stellt Rumer zufolge nach den zwei Jubiläumsjahren die jeweils in der Bretagne und Edingen-Neckarhausen zum goldenen Jubiläum gefeiert wurden, ein sogenanntes „normales“ Jahr dar. Gleichwohl wolle man sich nicht auf dem Erreichten ausruhen, vielmehr sei man gerade dabei das Jahresprogramm mit den französischen Freunden abzustimmen. Man wolle aktiv bleiben, um Begegnungen insbesondere auf der lokalen Ebene weiter auszubauen und zu fördern. Dazu zähle vorrangig der Jugendbereich, dessen intensiver Pflege sich die IGP von Beginn an verschrieben habe.

„Auch wenn die Kommunikationswege sich zwischenzeitlich verändert haben, es ist immer noch die persönliche Begegnung, der individuelle Kontakt, der unsere Freundschaft prägt“, ist Rumer überzeugt. Die IGP schätze sich glücklich mit dem DFJW einen starken Partner an der Seite zu wissen. „Das Jugendwerk unterstützt unsere Projekte, so dass wir weiterhin jungen Menschen attraktive Angebote zum gegenseitigen Kennenlernen machen können“, konstatierte Rumer und fügte an: „Ziel ist es die deutsch-französische Freundschaft und letztlich auch Europa mit Leben zu erfüllen.“ Ihr Dank galt der IGP-Equipe für die Vorbereitung der Auftaktveranstaltung sowie die Unterstützung das Jahr über.

Musik von An Erminig

Nach dem offiziellen Teil kam An Erminig musikalisch zum Zug. Die Ursprünge der Musik des Trios, das im deutsch-französischen Grenzgebiet zu Hause ist, geht auf Tanzrhythmen jener Reihen- und Rundtänze zurück wie sie bis heute in der Bretagne gepflegt werden. Neben dem Gesang kamen unter anderem Harfe, Gitarre, Geige instrumental zum Einsatz und die Musiker erzählten Anekdoten zu den einzelnen Stücken.

Klar, dass neben dem Kulturellen auch das Kulinarische nicht zu kurz kam. Der Käseteller mit französischen Spezialitäten, bretonischer Salzbutter und deutschem Brot, ließ keinen Wunsch offen. Und der gute Wein beseelte zudem die Gemüter. „Ich liebe die Musik, die angenehme Atmosphäre und der Käseteller war auch gut – es war ein genussreicher Abend“, lobte Altgemeinderätin Heidi Gade die Veranstaltung. Während Vera Scherr es besonders reizvoll fand im ehemaligen Speisezimmer der Grafen zu tafeln. Neues,

Informatives, Interessantes und Amüsantes aus dem „deutsch-französischen Milieu“ steuerten schließlich noch wechselseitig Erwin Hund und Barbara Rumer bei. „Wussten Sie schon, dass unsere bretonischen Freunde am 2. Februar den deutsch-französischen Tag mit einem typisch deutschen Gericht feiern.“ „Was ist das?“, frage Erwin Hund. Nein, Sauerkraut war gestern. Für die Franzosen gilt Schnitzel, Pommes und Salat zwischenzeitlich als typisch deutsche Mahlzeit, gekrönt von einer Schwarzwälder Kirschtorte als Nachtisch.

