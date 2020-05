Friedrichsfelder Spargel krönen Rommel-Quiche

Wenn man an regionale und saisonale Küche denkt, dann ist aktuell Spargel buchstäblich in aller Munde. Das „königliche Gemüse“ zählt auch zu den kulinarischen Favoriten von Hermann Rommel. Ihn kennt man als Chef am Herd der koch- und genussfreudigen „Bürger in Aktion“. Die saftigen Stangen kommen bei ihm in vielfältiger Form auf den Tisch. Der gebürtige Schwabe, der seit 44 Jahren in Edingen lebt, ist Hobbykoch aus Passion.

Start zum Doppeljubiläum

„Den Begriff Hobbykoch hört er nicht so gerne, für ihn ist Kochen mehr als ein Hobby, es hat was von Lebensphilosophie“, gibt Ehefrau Elisabeth Grasberger zu bedenken. Essen und Trinken hält bekanntlich Leib und Seele zusammen, das wussten schon unsere Altvorderen. Die alte Bauernweisheit, in verfeinerter Form, ist auch eine der Maximen der ehrenamtlich agierenden „Bürger-Initiative“. Die Gruppe, die unter dem Dach der Lokalen Agenda beheimatet ist und aktuell aus fünf Ehepaaren und etlichen „Aushilfs-Helfern“ besteht, bittet seit 2015 zu Tisch.

„Als das Jahr des großen Doppeljubiläums 1250 Jahre Edingen und 40 Jahre Edingen-Neckarhausen anstand, haben wir uns überlegt, welchen Beitrag wir leisten können“, erzählt Rommel und fügt an: „Vom Kochen und dem entsprechenden Kredenzen verstehen wir alle etwas.“ Corona hat allerdings auch den „Bürgern in Aktion“ einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Als wir an Fasching zusammensaßen, waren wir noch davon ausgegangen, dass im April unsere Weinmesse im Neckarhäuser Schloss stattfindet. Aber das Virus hat uns ausgebremst“, erinnert sich Rommel. Auch das Kerwe-Kochen im Edinger Schlössel falle in diesem Jahr wohl flach. „Die Auflagen sind für uns als ehrenamtliche Koch-und Service-Truppe nicht zu meistern“, gesteht er.

Da bleibt dem pensionierten Berufsschullehrer mehr Zeit am heimischen Herd, wo er gerne auch neue Rezepte mit frischen Zutaten ausprobiert. „Es gibt in unserer Gemeinde und drum herum fantastische Einkaufsmöglichkeiten für frische Produkte“, weiß Rommel und fügt an: „In Friedrichsfeld habe ich beispielsweise einen Spargelbauern entdeckt, der eine ganz tolle Qualität frisch vom Feld bietet. Und wissen Sie was, da bekomme ich zu den dicken Stangen immer noch ein paar dünne Suppenspargel dazu geschenkt.“

Kabeljau oder Lachs dazu

Um die Dünnen ebenso kreativ wie schmackhaft zu verwerten, hatte er sich eine Spargel-Quiche einfallen lassen. „Das ist ein Original-Rommel-Rezept“, scherzt der Mann am Herd. Die leckere Quiche eignet sich ebenso als Vorspeise wie als Hauptgericht. Neben den Spargeln kommen noch andere Gemüse auf den Teig, so dass sich eine bunte Mischung ergibt. Dazu schenkt Rommel gerne einen Spätburgunder Rosé ein, den der Weinkenner von einer Wander-Tour aus Rheinhessen mitgebracht hat. Neben der neukreierten Quiche werden im Hause Rommel auch gerne Kräuter-Pfannkuchen zu Spargeln aufgetischt. Dazu solle man das Weizenmehl einfach mal durch Dinkelmehl ersetzen. „Das ergibt einen kräftigen Geschmack, es hat ein bissel was nussiges und ist gesund“, weiß der Koch.

An Kräutern, als Teigzugabe, könne man fast alles „quer durch den Garten“ verwenden. Er selbst schätzt beispielsweise Schnittlauch, Petersilie, Pimpinelle oder auch fein geschnittenen Rucola. Als Alternative zu den Spargel-Klassikern biete sich auch in Butterschmalz oder Traubenkernöl gebratener grüner Spargel an. Und als Schnitzel-Variante könne man gerne mal zu Fisch greifen. „In Butter gebratener Kabeljau oder Lachs ist eine passende Ergänzung zu Spargeln mit Soße Hollandaise und neuen Kartoffeln“, empfiehlt Hermann Rommel.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.05.2020