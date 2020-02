Frische Farbe: 405 Unterschriften

Schüler der Pestalozzi-Schule in Edingen machen sich für eine Verschönerung der Unterführung unter der Straßenbahn stark (der „MM“ berichtete). In der vergangenen Woche überreichten sie 405 Unterschriften für ihr Anliegen an Bürgermeister Simon Michler, wie die Gemeinde mitteilt.

Bei dieser Gelegenheit hätten sie erneut auf den unansehnlichen Zustand des Tunnels aufmerksam gemacht, die Teil des täglichen Schulwegs ist. „Bürgermeister Michler unterhielt sich mit ihnen und versprach, das Gespräch mit allen Beteiligten zu suchen, um den Wunsch nach einer schönen Unterführung zu realisieren“, teilt die Gemeinde abschließend mit. red

