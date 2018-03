Frost behindert vierbeinige Spürnasen

Anzeige

Bereits zum zweiten Mal haben die beiden Hundevereine aus Edingen-Neckarhausen am Wochenende die Deutsche Meisterschaft der Fährtenhunde ausgerichtet. Bei der Großveranstaltung des VDH, der Dachorganisation der Deutschen Hundesportverbände, ging es in der Königsdisziplin der Gebrauchshunde darum, den gesamtdeutschen Meister und zugleich die Nationalmannschaftsteilnehmer für die Weltmeisterschaften in Vranovnad Topfou in der Slowakei zu ermitteln.

Bei durchgängig herrlichem Sonnenschein und Temperaturen um den Gefrierpunkt traten 30 Wettkämpfer aus dem gesamten Bundesgebiet an. Rund 50 freiwillige Helfer sorgten mit viel Fleiß und Engagement schon im Vorfeld für einen reibungslosen Ablauf. Klaus-Dieter Immerz, Ehrenvorsitzender des HSV Edingen, eröffnete die dreitägigen Wettkämpfe.

Ergebnisse Deutsche Meisterin wurde mit 191 Punkten. Grit Oberländer aus Leipzig mit dem Schäferhund Rüden Chuk vom Reinholdsberg. Den Titel Vizemeister holte sich mit 187 Punkten Thomas Thies aus Bad Seegeberg mit der Schäferhündin Tara von den Wannaer Höhen. Drittplatzierte (181 Punkten) wurde Denis Plaschil aus Kempten mit der Malinois Hündin Naomi vom Further Moor. mic

Bürgermeister Simon Michler, Schirmherr des Wettbewerbs, sprach von einer „hochkarätigen Veranstaltung, in der nur Spitzenathleten vertreten sind“. Nur aktuelle Weltmeister, deutsche Meister und Vizemeister, vielfach ausgezeichnet in ihren jeweiligen Sparten und speziell qualifiziert für diese Meisterschaft, traten an. Regionale Spezialitäten von einheimischen Landwirten überreichte Michler den Startern als Stärkung. Wolfgang Henke, VDH-Vizepräsident und Gesamtverantwortlicher des Wettbewerbs, betonte: „Alles in allem ist das ein fantastischer Ort für unsere Meisterschaften hier. Wir sind sehr gerne wiedergekommen.“