Fünf Gartenhäuser aufgebrochen

In mindestens fünf Gartenhäuser ist in der Kleingartenanlage im Stangenweg in Edingen eingebrochen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verschafften sich Täter auf noch nicht geklärte Art und Weise Zugang und entwendeten bisherigen nach Angaben der Geschädigten zufolge eine Bohrmaschine, Akkuladegeräte sowie verschiedene Dekoartikel im Gesamtwert von mehreren hundert Euro.

In welcher Höhe Sachschaden an den aufgehebelten Türen entstand, ist derzeit noch nicht geklärt. Die Polizei schließt zudem nicht aus, dass weitere Einbrüche in Gartenhäuser in derselben Nacht erfolgten. Tatzeit müsste zwischen Samstagabend, 22 Uhr, und Sonntagmorgen, 9 Uhr, gewesen sein. Zeugen wie auch weitere Geschädigte werden daher gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Telefon 06203/9 30 50 aufzunehmen. red/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.07.2019