Für die Kirchenmusik begeistern

„Wenn wir vollzählig antreten, dann zählen wir mittlerweile 31 Sängerinnen und Sänger. Das jüngste Chormitglied ist 17, das älteste 86 Jahre alt“, stellte die Vorsitzende des katholischen St.-Andreas-Chores Neckarhausen, Silke Buschulte-Ding, bei der Jahreshauptversammlung fest. Positiv bewertete sie auch die steigenden Anzahl der fördernden Mitglieder, die die Chorarbeit unterstützen und damit zum Erhalt der Musica Sacra in den Gottesdiensten und darüber hinaus beitragen.

Jüngstes gesangliches Glanzlicht des Chors war die Aufführung der „Missa Brevis“ von Mozart unter Beteiligung der Kurpfalzphilharmonie Heidelberg und vier Solisten beim Festgottesdienst am Ostersonntag. „Im zurückliegenden Jahr haben wir rund 100 Probestunden bewältigt, acht Gottesdienste gestaltet, Auftritte beim katholischen Pfarrfest und der evangelischen Kirchengemeinde absolviert und als Höhepunkt die Primiz des Neckarhäusers Georg Henn musikalisch hochkarätig begleitet“, listete die Vorsitzende die zahlreichen Aktivitäten auf. Im laufenden Jahr wolle man den eingeschlagenen Kurs fortsetzen.

Menschen für die Kirchenmusik zu begeistern, das ist Buschulte-Ding zufolge eine Daueraufgabe. Diese wolle man mit Mut zu neuen Wegen, Kreativität und einer engagierten Gemeinschaftsleistung des gesamten Chores befördern. Nicht entmutigen ließ sich der St. Andreas-Chor auch durch den häufigen Wechsel auf dem Posten des Chorleiters – im Gegenteil.

„Wir haben uns dieser Sachlage angepasst und ein praktikables Dirigentenmodell entwickelt“, konstatierte Buschulte-Ding und fügte erläuternd hinzu: „Unsere Dirigenten werden immer jünger und bleiben immer kürzer.“ Zum Glück sei der katholische Kirchenchor flexibel genug, um ein solches Experiment erfolgreich zu meistern.

Freude über neuen Dirigenten

Mit dem aktuellen Dirigenten, dem 22-jährigen Till Otto, sei man hochzufrieden. Der Student der Kirchenmusik an der Hochschule in Heidelberg stammt nach eigenen Worten aus einem nichtchristlichen Elternhaus, hatte sich aber aus innerer Überzeugung im Alter von 19 Jahren taufen lassen. Otto ist in Mainz geboren und in Bad-Kreuznach aufgewachsen. Im Alter von drei Jahren habe er mit dem Klavierspielen begonnen. Später kamen die Orgel und diverse Blasinstrumente hinzu. Außer als Chorleiter in Neckarhausen ist Otto als Hauptorganist an einer Kirche in Ludwigshafen tätig. „Er kann gleichermaßen mit Alt und Jung umgehen, ist ein ganz brillanter Pianist und unglaublich musikalisch“, lobte Buschulte-Ding den jungen Mann, der seit April 2018 beim Chor den Ton angibt.

Als ein Trio mir starken Stimmen bezeichnete die Vorsitzende drei Neuzugänge, die alle aus einem Hause stammen. Franziska Kilz, Tochter Beate Seeger und Enkelin Anna Seeger sind neu an Bord. Die 17-jährige Schülerin Anna ist das jüngste Mitglied, das bereits Gesangserfahrung im Chor des Nationaltheaters Mannheim gesammelt hat. Gleichfalls neu dabei ist Hubert Klemke, Organist und Tenor und mit seinen 86 Jahren ältester Chorsänger.

Seit 70 Jahren aktiv

Kassenwart Götz Ding sprach von einem finanziell erfolgreichen Jahr. Zu dem guten Gesamtergebnis trugen neben Spenden auch die Steigerung der Zahl insbesondere von fördernden Mitgliedern, die den Chor von 66 in 2016 auf aktuell 113 anwachsen ließ. Zum Abschluss ehrte die Vorsitzende Buschulte-Ding Rita Hauck, die mit 14 Jahren in den Chor eintrat und seit 70 Jahren singt. Sie gratulierte ihr zu dieser „besonderen Lebensleistung“.

