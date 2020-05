Für jeden Fährgast gibt’s jetzt einen Kassenbon

Vier Wochen nach Übernahme der Fähre in kommunale Regie ziehen die Gemeinde Edingen-Neckarhausen und der Förderverein Fähre Neckarhausen eine positive Bilanz. „Der erste Monat war erfolgreich“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Das kann auch Thea Arras von der Stabsstelle des Bürgermeisters bestätigen. Wegen Corona sei schwer abzuschätzen gewesen, wie der Betrieb laufe, man sehe die bisherige Entwicklung aber sehr positiv.

„Das Fähre-Team um unser Vorstandsmitglied Martina Kreuzer hat sich gut eingespielt, und der Betrieb läuft relativ problemlos“, heißt es vom Förderverein: „Lediglich das neue Kassensystem stellt ab und zu eine neue Herausforderung dar.“ Seit die Gemeinde den Betrieb übernommen hat, erhalten die Fahrgäste einen Bon, aus dem der gezahlte Tarif hervorgeht. „Das ist ein kleines mobiles Gerät, wie man es auch aus der Gastronomie kennt“, erläutert Thea Arras.

Dass es jetzt für jede Fahrt einen Kassenzettel gibt, liegt auch an der allgemeinen Bonpflicht, die seit Anfang des Jahres gilt. Am Ende des Tages stehen damit zugleich die Einnahmen fest, die auf elektronischem Weg ans Rathaus in Edingen übermittelt werden.

„Am Anfang war das etwas gewöhnungsbedürftig“, räumt Fährfrau Martina Kreuzer ein. Doch nach zwei, drei Tagen habe sie sich an das neue Gerät gewöhnt. „Jetzt kann ich abends auf Knopfdruck sehen, wie viele Leute am Tag übergesetzt sind“, freut sie sich über den Überblick, den ihr die Technik liefert. Sogar das Geldzählen wird ihr neuerdings abgenommen. „Dafür hat die Gemeinde eine Maschine zur Verfügung gestellt.“

Noch wird auf der Fähre mit Münzen und Geldscheinen gezahlt, aber an einer bargeldlosen Lösung arbeite man bereits, erklärt Thea Arras. Damit der Betrieb einstweilen trotz des Kassierens zügig läuft, setzt die Gemeinde zu Stoßzeiten auf personelle Verstärkung. Mitarbeiter der Gemeinde, die wegen Corona an anderen Stelle entbehrlich sind, kommen auf der schwimmenden Brücke zum Einsatz. „Am Wochenende waren die Jugendsozialarbeiter stundenweise an Bord, um die Fährleute zu unterstützen“, berichtet Arras.

Trotz Corona sorgte nur der Großbrand in Ladenburg am vergangenen Dienstag für eine kurze „Zwangspause“, auch weil die Schifffahrt in dieser Zeit kurzfristig ausgesetzt wurde. Die Arbeit des noch jungen Fördervereins zeigt unterdessen erste Früchte. Seit Kurzem können sich Interessierte auf der Fähre und gegenüber vom Neckarhäuser Schloss am Eingang zur Neugasse über Fähre und Verein informieren. An beiden Stellen befinden sich nun Schaukästen mit Informationen und etlichen Bildern. hje

