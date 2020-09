Für Szenemacher „Schloss mit lustig“

Am zweiten September-Wochenende heißt es ein letztes Mal „Sommergeschichten – Kultur im Schloss“. Die Szenemacher laden im Rahmen des von der Kunst- und Kulturinitiative Edingen-Neckarhausen (KIEN) veranstalteten Festivals am Samstag, 12. September, zu ihrer brandneuen Show „Schloss mit lustig – Die Impro-Show“ ein.

Die Szenemacher nutzen letztmals in diesem Jahr „die wunderbare Atmosphäre des Neckarhäuser Schlosses, um bereits jetzt die Lachmuskeln fit für Herbst und Winter zu machen“, wie es in der Einladung heißt. Und man kann sich auf etwas ganz Besonderes freuen – an diesem Abend wird neben vielen weiteren Highlights auch die ultimative Superszene vom Publikum gekürt. Die Show beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr, der Eintritt kostet zehn Euro. red

Info: Tickets unter https://bit.ly/2QGi3fm

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.09.2020