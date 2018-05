Fundgrube für Radler und Hobby-Gärtner

Anzeige

Zwar kommen die Eisheiligen und mit ihnen die „kalte Sophie“ noch, aber die Hobby-Gärtner sind schon fleißig am Ackern. Wer fürs Gemüse- oder Blumenbeet noch die passenden Pflänzchen sucht, der ist morgen, 5. Mai, bei der Pflanzen- und Fahrradbörse im Schlosshof sicher an der richtigen Adresse. In der Zeit von 10 bis 14 Uhr wechselt vermutlich so mancher Ableger seinen Besitzer. Zu den Teilnehmern im grünen Bereich zählen erstmals auch die „Freizeitfarmer“. Aber auch auf dem Fahrrad-Sektor kommt einiges in Rollen, dafür sorgt vor allem die Versteigerung von Fundrädern durch die Gemeinde.

„Zu uns kommen gerne Stammanbieter und Stammbesucher“, weiß Organisatorin Maryvonne Le Flecher. Im idyllischen Schlosshof reihen die Freizeitgärtner ihre Stände auf. Zu der gewohnt reichhaltigen Auswahl an Setzlingen zählen auch ausgefallene Tomatensorten sowie scharfe Pflänzlein wie Paprika und Chili. Hinzu kommt eine Auswahl an Zimmerpflanzen-Raritäten sowie Blühendes und Duftendes für die Balkon-Bepflanzung. Auch diverse Stauden zählen wieder zum Angebot.

Der Grundgedanke der Pflanzenbörse, primär nichtkommerziellen Anbietern oder Nebenerwerblern im „grünen Bereich“ gegen eine Standgebühr die freie Möglichkeit zum Verkauf ihrer Setzlinge zu verschaffen, wolle man auch weiterhin beibehalten, betont Maryvonne Le Flecher. Anmeldungen seien für Pflanzenanbieter von Vorteil. „Schließlich ist die Kapazität begrenzt, Tische sind mitzubringen, aber für kleine „Lückenfüller“ findet sich zumeist noch ein Plätzchen“, bemerkt Le Flecher.