Fusion der beiden Vereine macht Fortschritte

Anzeige

Die geplante Fusion der beiden Sportvereine DJK Neckarhausen (gegründet 1912) und SpVgg Fortuna Edingen (gegründet 1910) nimmt immer mehr Fahrt auf. Seit einigen Jahren schon besteht eine Spielgemeinschaft zwischen der DJK und Fortuna, die letztlich in den Weg Richtung Fusion mündete.

Schon die intensiven Diskussionen im Vorfeld zeigte, dass die Mitglieder beider Vereine den geplanten Zusammenschluss grundsätzlich positiv bewerten.Um interessierte Mitglieder nun über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren, luden die Vorstände beider Vereine am vergangenen Samstag zu einem Informationsabend mit Diskussionsrunde ein. Rund 35 Mitglieder beider Vereine fanden den Weg zum Vereinsheim der DJK in Neckarhausen. Die DJK hat aktuell 570 Mitglieder, die Fortuna 330 Mitglieder. Also nutzten gerade einmal etwa drei Prozent diese Möglichkeit der Diskussion.

Berichte der Arbeitsgruppen

Der Beginn der Veranstaltung war mit 18.30 Uhr zeitlich perfekt abgestimmt auf die Fußball-WM und sozusagen eingebettet zwischen zwei Spiele. Sie endete pünktlich kurz vor 20 Uhr und damit rechtzeitig vor dem nächsten Anpfiff.