Fußballer unterstützen örtliche Wirte mit 2300 Euro

Die erste Mannschaft der DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen spendet 2300 Euro zugunsten der örtlichen Gastronomie. „Die aktuelle Krise rund um das Coronavirus trifft jeden einzelnen von uns. Manche trifft es leider besonders hart, sodass teilweise die Existenz gefährdet ist“, schreibt Pressesprecher Sascha Ihrig in einer Mail an diese Redaktion. Was die Wirte derzeit mit Abhol- oder Lieferservice einnehmen, könne vermutlich „nicht einmal einen Bruchteil von dem ausmachen, was die Gastronomiebetriebe zur Kostendeckung benötigen“.

Deshalb haben die Sportler innerhalb der Mannschaft Spenden gesammelt und stellen das Geld aus ihrer Teamkasse einer Aktion zur Verfügung, die die Edinger Privatpraxis von Carina und Timo Wamser ins Leben gerufen hat: Die Physiotherapeuten haben ein Spendenkonto eingerichtet, über das sie örtliche Gastronomen unterstützen wollen. „Wir kennen viele von ihnen persönlich und gehen gern bei ihnen essen“, erklärt Carina Wamser im Gespräch mit dieser Redaktion. „Wir haben mit einigen Wirten gesprochen und erfahren, wie schlecht die Situation für sie ist. Da hatten wir die Idee zu dem Spendenaufruf in den sozialen Medien“, berichtet die Physiotherapeutin und ergänzt: „Jeder Euro zählt.“ Vorerst solle die Aktion bis Karfreitag laufen. „Es soll ja eine möglichst schnelle Hilfe sein“, begründet Wamser. Wer mithelfen möchte, findet die Kontodaten auf der Facebook-Seite der Praxis oder kann sich telefonisch unter der Rufnummer 06203/952 77 75 melden. „Das Geld wird dann unter allen Gastronomen aufgeteilt, um ihr Überleben zu sichern“, kündigen die Initiatoren an.

Mannschaft will Vorbild sein

Die Fußballer hoffen unterdessen, dass sie mit ihrer Spende „zumindest einen Teil dazu beitragen können, dass wir alle weiterhin die tolle Gastronomie in unserer Gemeinde genießen dürfen“. Freuen würden sich die Sportler nach eigenen Angaben außerdem, wenn auch andere Vereine ihrem Beispiel folgen und die lokalen Betriebe mit einer Spende unterstützen – egal ob Gastronomen oder andere lokale Unternehmen: „Nur gemeinsam können wir etwas erreichen.“ agö

