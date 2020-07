Fußgänger und Radfahrer in Edingen im Clinch

Von Hans-Jürgen Emmerich

Das Radfahren auf dem Neckaruferweg in Edingen sorgt weiter für heftige Diskussionen. Der Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen hat sich am Mittwoch mit einem Einwohnerantrag befasst, der die durchgehende Freigabe des Weges am Neckarufer für den Radverkehr und eine schrittweise Sanierung und Ertüchtigung vorsieht. Nach eineinhalbstündiger Aussprache entschied der

...