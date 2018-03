Anzeige

Darüber hinaus wird durch verschiedene andere Aktivitäten der Zusammenhalt in den Gruppen gefördert. „Die Garden sind unser Aushängeschild. Es ist doch schön, dass sich immer wieder Kinder und Jugendliche finden, die bereit sind mitzumachen“, betont Senatspräsidentin Bettina Schroth und fügte an: „Es gibt inzwischen schon Karnevalsvereine, die über keine eigenen Garden verfügen und bei Veranstaltungen Formationen anderer Vereine verpflichten.“ Wer Spaß am Tanzen hat, könne gerne einmal zu einem „Schnuppertraining“ in der Alten Schule vorbeikommen, hofft Sabine Mülbert auf weitere interessierte und motivierte Mittänzer. Vorkenntnisse seien keine erforderlich.

Trainingszeiten in der Alten Schule: Minigarde (3 bis 7 Jahre) montags 16.30 bis 17.30 Uhr; Jugendgarde: (8 bis 11 Jahre) montags 17.30 bis 18.30 Uhr, freitags 16 bis 17.30. Uhr; Juniorengarde: (12 bis 14 Jahre) montags 18.30 bis 19.30, freitags 17.30 bis 19 Uhr; Elferratsgarde: (ab 15 Jahren) montags 19.30 bis 21 Uhr, freitags 20.30 bis 22 Uhr; Showtanzgruppe „No Limit“: (ab 18 Jahren) freitags, 19 bis 20.30 Uhr. fer

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.02.2018