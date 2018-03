Gartenbauer sorgen für Streuobstwiesen

Anzeige

Beim Obst- und Gartenbauverein (OGV) Edingen ist alles im grünen Bereich. Bei der Jahreshauptversammlung im „Friedrichshof“ war das Fazit rundum positiv. Neben den turnusgemäßen Neuwahlen standen Ehrungen langjähriger Mitglieder sowie die Ernennung von Alfred Lutz zum Ehrenmitglied auf der Tagesordnung.

Der Andrang bei der Mitgliederversammlung war groß, und so mussten erst einmal Stühle nachgeordert werden. Vorsitzender Helmut Koch konnte 72 Mitglieder und damit knapp Hälfte des Vereins begrüßen. Traditionell wird jede Hauptversammlung der Obstbauern mit einem Vortrag verbunden. Dieses Mal referierte Pflanzen-Fachmann Justus Rabe zum Thema „Schädlinge im Obst-und Gartenbau“ über so illustere Vertreter wie beispielsweise der „Brombeergallmilbe“, dem „Kohlhernie“ und der „Kirschessigfliege“.

Helmut Koch berichtete in seinem Rückblick von verschiedenen Schneidkursen sowie der Ausbildung von Dietz Wacker zum Streuobst-Pädagogen. Dessen Ziel ist es, das Verständnis bei Alt und Jung für das Ökosystem und Kulturgut Streuobstwiese zu fördern. Aus Anlass des 95-jährigen Bestehens des Obst- und Gartenbauvereins im vergangenen Jahr durfte jedes Mitglied einen 15-Euro-Gutschein in der Baumschule Schneider zum Erwerb eines Strauch- oder Baumsetzlings umsetzen. 70 Mitglieder hätten davon Gebrauch gemacht, informierte Koch und fügte an: „Es ist doch eine gute Sache, durch solche Aktionen Edingen grüner und ökologisch wertvoller zu gestalten.“