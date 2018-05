Gefeiert wird am Ort der Hochzeitsreise

Anzeige

„Wir sind zwar echte Mannemer, wohnen aber seit genau 50 Jahren in Neckarhausen“, berichten Anneliese und Hubert Höly. Seit nunmehr 60 Jahren sind die beiden verheiratet. Heute, am 24. Mai, feiert das Ehepaar seine Diamantene Hochzeit. Allerdings nicht im schmucken Häuschen in der Körnerstraße, sondern in Meersburg am Bodensee. Das romantische Städtchen war damals Ziel der Hochzeitsreise.

Die beiden sind in der Neckarstadt aufgewachsen und engagierten sich als Jugendliche in der Pfarrgemeinde St. Bonifatius. Das waren zunächst aber auch die einzigen Gemeinsamkeiten. Während Hubert Höly seinen Abschluss als Diplom-Handelslehrer anstrebte, arbeitete seine spätere Frau bei der Stadtverwaltung in Mannheim.

„Anneliese war perfekt in Schreibmaschine und Steno, daher bat ich sie, meine Diplom-Arbeit abzutippen“, erinnert sich der Jubilar. Auf diese Weise kam man sich etwas näher und blieb weiterhin in Kontakt. Für den späteren Studien-Direktor an der Mannheimer Max-Harrenburg-Schule stand fest: „Das ist die Frau, mit der ich mein Leben teilen will.“