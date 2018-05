„Geld reicht noch bis nächstes Jahr“

Anzeige

„Mehr kann ich nicht berichten, ich bin froh, dass es was zu berichten gab“, konstatierte Elvira Kirsch und fügte an: „Wir haben es durchgezogen und jammern nicht.“ Ihr Dank galt den 17 aktiven Sängerinnen sowie den passiven Unterstützern.

Beim 100-prozentigen Singstundenbesuch ging die Vorsitzende mit gutem Beispiel voran. Neben ihr zählten Anette Krzankowski, Hilde Buhl und Hildegard Maier zu den „Hundertprozentigen“.

Weniger positiv fiel der Kassenbericht von Anette Krzankowski aus. Sie informierte über ein Jahresminus bei langsam zur Neige gehenden Rücklagen. Sabrina Wägerle bescheinigte ihr eine einwandfreie Kassenführung, worauf der Vorstand entlastet wurde.

„Das ist jetzt mein 34. Jahr als Vorsitzende“, stellte Elvira Kirsch nach ihrer Wiederwahl fest. Ebenso einstimmig gewählt wurden Kassiererin Anette Krzankowski, Beisitzerin Jutta Deutsch und Pressewartin Alexandra Klenk.

Thema Zukunft des Vereins

Nach den Wahlen kam die Zukunft des Traditionsvereins zur Sprache, der seit genau 110 Jahren besteht. Aus dem ursprünglichen Arbeitersängerbund formierte sich vor 34 Jahren der ASB-Frauenchor. „Das Weiterbestehen des Gesangvereins liegt uns arg am Herzen. Aber es fehlt an Geld, Mitgliedern und Sponsoren“, fasste die Vorsitzende die Problematik zusammen. Es sei eine tolle Zeit gewesen, aber trotz „superguter Konzerte“ des ASB-Frauenchors in der Vergangenheit habe man keine neuen Mitglieder oder aktive Sängerinnen gewinnen können.

Finanziell zehre man von den guten Einnahmen bei „Rund ums Schloss“ vergangener Jahre, erläuterte die Kassiererin. Aufgrund der Altersstruktur des ASB-Chors beteiligt er sich schon seit einiger Zeit nicht mehr an diesem Gemeindefest, und die fehlenden Einnahmen wären auch durch eine moderate Erhöhung des Mitgliederbeitrags nicht zu kompensieren. „Damit können wir unsere Chorleiterin auf Dauer nicht finanzieren“, bemerkte Kirsch.

