Gemeinde bittet Bürger um Spenden

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen und das Bündnis für Flüchtlingshilfe will auch in diesem Jahr wieder an die Flüchtlingsfamilien und deren Kinder zu Weihnachten Gutscheine verschenken. Deshalb bitten sie die Bürger um Mithilfe. Ab sofort können sie Gutscheine im Wert von fünf Euro im Schreibwarengeschäft „Ratzefummel“ (Hauptstraße) in Edingen erwerben. Tafelgutscheine kauft die Gemeinde Edingen-Neckarhausen direkt. Die Spenden dafür können direkt bei der Gemeindekasse eingezahlt oder mit dem Kennwort „Flüchtlingshilfe Weihnachtsaktion“ an den Sozialfond überwiesen werden. Die direkt gekauften Gutscheine nimmt die Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte Sina Montassere gerne entgegen. Gleichzeitig ist sie Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um die Weihnachtsaktion. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018