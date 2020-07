Gemeinde geht für „Edingen Südwest“ auf Brautschau

Es tut sich was in Sachen Wohnungsbau in der Gemeinde Edingen-Neckarhausen. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat Einzelheiten der Ausschreibung für den Verkauf des Geländes in „Edingen-Südwest“ beschlossen. Wer das rund 2700 Quadratmeter große Areal kaufen und bebauen will, muss die Gemeinde mit seinem Konzept und dem angebotenen Kaufpreis überzeugen.

„Wir könnten hier bis zu zwei Millionen Euro einnehmen“, rechnete Bürgermeister Simon Michler vor und ergänzte: „Deshalb wäre es gut, wenn wir den Zeitplan halten könnten.“ 2021 solle es dort mit dem Bau losgehen. In vier Mehrfamilienhäusern mit Tiefgarage sind insgesamt 24 Wohneinheiten geplant. Bei der Bewertung der Angebote entscheidet zu 70 Prozent der Städtebau, zu 30 Prozent der Preis. „Wir erwarten einige Bewerber, das ist ein schönes Objekt“, zeigte sich Michler optimistisch.

„Jetzt nehmen wir das nächste größere Projekt in Angriff“, stellte Klaus Merkle von der Unabhängigen Bürgerliste (UBL-FDP/FWV) fest. Er würdigte besonders die Arbeit des Bauamtsleiters Dominik Eberle, der die vorbereitende Arbeitsgruppe leitet: „Sie machen sich da sehr viel Mühe.“ Ohne diese Vorbereitung ginge das nicht so reibungslos, sagte Merkle. Man sei gespannt, welche Angebote jetzt kommen, sagte Merkle abschließend.

Auch Markus Schläfer würdigte den Bauamtschef: „Herr Eberle leitet und leidet.“ Der Entwurf sei lange diskutiert worden. Man habe die Bürger mit ins Boot genommen und sei am Ende zu einem gutem Ergebnis gekommen. „Mal sehen, ob das Einheimischen-Modell funktioniert“, sagte Schläfer. Ein Viertel der Wohneinheiten soll an ältere Bürger gehen, die sich im Gegenzug verpflichten, ihre Bestandsimmobilie zu verkaufen. „Wir hoffen auf gute architektonische Vorschläge, das kann sehr ansprechend werden.“

Rolf Stahl von der Offenen Grünen Liste (OGL) stellte fest, der Gemeinderat habe viele Details vorgegeben, etwa die beiden Zufahrten zur Tiefgarage, um den Verkehr in zwei Richtungen fließen zu lassen. Sein Fazit: „Wir können guten Mutes zustimmen.“

Leichte Kritik kam von Michael Bangert (SPD): „Wir wollen nicht verhehlen, dass wie zwei Zufahrten für etwas übertrieben halten. Diese Lösung für 48 Autos begeistert uns immer noch nicht.“ Abgesehen davon sei der Vorschlag aber ausgewogen. Edgar Wunder (Linke) wollte sich nicht mehr an solchen Details aufhalten: „Der Zug ist abgefahren.“ Nunmehr müsse das Verfahren schleunig abgewickelt werden, forderte er. hje

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.07.2020