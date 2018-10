Gemeinde legt Motorsäge an

In den kommenden Wochen müssen an verschiedenen Stellen in der Gemeinde Edingen-Neckarhausen einige Bäume gefällt werden. Darauf weist die Verwaltung hin. Zur begründung heißt es, durch Trocken- und Alterungsschäden könne die Verkehrssicherheit an den Bäumen nicht mehr gewährleistet werden. Nachfolgend die Standorte:

Amselweg: Im Amselweg müssen vier Zierkirschen entfernt werden. Im Anschluss werden die Baumscheiben saniert und Ersatzpflanzungen durchgeführt.

Platanenstraße: In der Platanenstraße müssen aufgrund von Baumaßnahmen voraussichtlich sechs Platanen gefällt werden.

Lessingstraße: Am Spielplatz in der Lessingstraße muss ein Ahorn gefällt werden, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen.

Seckenheimer Straße: Die lange Trockenheit des Sommers hat in der Seckenheimer Straße einige Bäume so stark geschädigt, dass diese entfernt werden müssen. Anschließend werden Ersatzpflanzungen vorgenommen

Aserdamm: Entlang des Aserdamms müssen Bäume gefällt und stark zurückgeschnitten werden.

Friedhof Neckarhausen: Auf dem Friedhof Neckarhausen ist die Verkehrssicherheit eines Eschenahorns aufgrund einer einseitigen Krone und extremen Schrägwuchses nicht mehr gegeben. Nach der Entfernung wird eine Ersatzpflanzung vorgenommen.

Einige dieser Bäume weisen nach Angaben der kommunalen Umweltbeauftragten Vivien Reinhard bereits die ersten Folgeschäden der langen Trockenheit des diesjährigen Sommers auf. Im nächsten Frühjahr könnten sich weitere Trockenschäden an Bäumen in der Gemeinde zeigen, auf die kurzfristig reagiert werden müsse. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018