Gemeinde richtet Nachbarschaftshilfe ein

Anzeige

Begleitung zu Ärzten und Behörden

Betreuungsengpässe pflegender Angehöriger

Spaziergänge

Vorlesen

Hilfe bei Schriftverkehr

Kleinere Arbeiten im Haushalt

„Dazu braucht es Menschen, die bereit sind, ihre Zeit zur Verfügung zu stellen und gerne Anderen helfen“, heißt es in einem Aufruf. Dabei entscheiden die Helfer selbst, welche Tätigkeit für sie in Frage kommen und wie oft sie ihre Hilfe anbieten wollen. „Nur mit Ihrer Unterstützung können wir in unserer Gemeinde eine Hilfe anbieten, die gerade bei älteren Menschen, die vielleicht keine oder berufstätige Angehörige im Ort haben, gebraucht wird“, schreibt die Verwaltung. Als Anerkennung erhalten die Helfer eine Aufwandsentschädigung von sieben Euro pro Stunde. Der Hilfesuchende zahlt acht Euro pro Stunde für die in Anspruch genommene Hilfe und zusätzlich eventuell in Anspruch genommene Fahrdienste.

Die Nachbarschaftshilfe soll eine Ergänzung zum Angebot der ambulanten Pflegedienste sein und übernimmt keine Kranken- und Altenpflege sowie Putzdienste, wie die Gemeinde deutlich macht. Ansprechpartnerin ist die Sozialpädagogin Doris Schmude, Rathaus Edingen, Telefon: 06203/808235 (AB), E-Mail: nachbarschaftshilfe@edingen-neckarhausen.de. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.02.2018