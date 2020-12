Gemeinde schneidet und fällt Bäume

Im Dezember und Januar müssen in Edingen-Neckarhausen mehrere Bäume gefällt werden. Das hat die Umweltbeauftragte Vivien Müller mitgeteilt. Lange Trockenperioden in den vergangenen Sommern hätten zu Schäden an Bäumen und Gehölzen geführt. Die Arbeiten dienten der Verkehrssicherheit und seien unter anderem auf den Friedhöfen, in der Seckenheimer Straße sowie in Neu-Edingen vorgesehen.

Im Anschluss plane die Gemeinde, zeitnah artenreiche Neu- und Ersatzpflanzungen durchzuführen, wo dies möglich sei. Weiterhin müssten an einigen Bäumen stärkere Rückschnitte durchgeführt, Totholz entfernt und Lichtraumprofile geschnitten werden. Bei Fragen gibt Umweltbeauftragte Vivien Müller (Telefon 06203/80 81 37 oder Mail: vivien.mueller@edingen-neckarhausen.de) Auskunft. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.12.2020