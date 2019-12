Gemeinde soll dörflich bleiben

„Edingen-Neckarhausen ist grüner geworden.“ Diese Feststellung traf Fraktions-Vorsitzender Thomas Hoffmann bei der Jahreshauptversammlung der Offenen Grünen Liste (OGL) in der Gaststätte „Friedrichshof“ in Edingen. Nach dem „erfreulichen Wahlergebnis“ sei die OLG mit fünf Sitzen im Gemeinderat vertreten.

Die Gemeinderatsfraktion der OGL besteht nach der Kommunalwahl aus Anne Heitz (Bürgermeister-Stellvertreterin), Rolf Stahl, Birgit Jänicke und Thomas Hoffmann. (Fraktionssprecher). Wie berichtet, gehört Ulf Wacker nicht mehr der Fraktion und der OGL an, sondern will bis auf Weiteres selbstständig im Gemeinderat tätig sein.

Den Jahresbericht des Vorstandes trug Thomas Hoffmann vor. „Wir wollen einschneidende Veränderungen beim Klimaschutz vorantreiben. Die Themen als solches sind soziales Miteinander, Wohnen und Leben, Mobilität, biologische Nachhaltigkeit und ein Klimaschutzkonzept“, sagte Hoffmann und fügte hinzu: „Das braucht noch viel Überzeugungsarbeit und größere Einbindung der Bürgerinnen und Bürger.“ Vor 13 weiteren Mitgliedern sagte Hoffmann: „Sehr erfreulich und zugleich ein Gewinn für den Erhalt unserer Natur ist die Entscheidung des Gemeinderates, unser idyllisches Mittelgewann zu schonen und seine Überplanung von noch im letzten Jahr beschlossenen 7,5 auf 4,2 Hektar zu reduzieren.“ Die OGL wolle, dass die Gemeinde ihren dörflichen Charakter behalte.

Verschiedene Veranstaltungen verhalfen hätten Hintergrundwissen vermittelt, beispielsweise über das Karlsruher Wohnprojekt (genossenschaftliches Wohnen im Mehrgenerationen -Haus). Allmende (Mittelhochdeutsch) bedeute Allgemeinflächen und Nutzung von gemeinschaftlichem Eigentum und werde wohl in Zukunft von immer größerem Interesse für die Bevölkerung. Hoffmann prangerte eine „Ausbeutung der Biotope“ mit dem Ökopunktekonto an. Auch bei Mobilität und Verkehr werde noch einiges von der OGL kommen, kündigte Hoffmann an.

Jenny Elster, die in Neu-Edingen wohnt, ist seit einem Jahr bei der OGL. „Mein Grund, beizutreten, war der Klimaschutz“, sagte sie. Ihr besonderes Augenmerk liege darauf, dass vernünftige Verkehrsregelungen geschaffen würden. Die Gehwege müssten für die Kinder freibleiben und dürften nicht überall von Fahrzeugen zugeparkt werden, forderte Elster.

Walter Heilmann bilanzierte in seinem Kassenbericht einen geringen Überschuss, die Prüfer hatten daran nichts auszusetzen. Die Neuwahl des Vorstandes brachte eine Veränderung. Neue Kassenführerin ist Gemeinderätin Birgit Jänicke. Weiterhin im Vorstand sind Angela Stelling, Rolf Stahl (Beisitzer), Walter Heilmann (Beisitzer) und Thomas Hoffmann. Die Wahlen erfolgten allesamt offen und einstimmig.

Hoffmann ging auf verschiedene Anträge der OGL ein, so zur Fortschreibung des Lärmaktionsplanes, zur Prüfung der Kosten einer umfassenden Bodensanierung der Kita im Gemeinderat und zum Ausbau von Photovoltaik- und thermischen Solaranlagen. „Eine Skizze von geeigneten Dächern ist bereits vorhanden, es tut sich aber nix“, kritisierte Rolf Stahl. mic

