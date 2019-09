„Gemeinde soll noch grüner werden“

Blick auf einen Blühstreifen, den Landwirte in der Grenzhöfer Straße in Edingen angelegt haben. Hier wachsen mindestens zehn verschiedene Kräuter, darunter Fenchel, Dill und Spitzwegerich. Die OGL will, dass die Gemeinde künftig mehr Geld in den Biotopschutz investiert.

© Emmerich