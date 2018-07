Gemeinde stutzt Bäume

Anzeige

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen plant Ende Juli weitere Sicherungsmaßnahmen an Bäumen. „Zwischen dem Ortseingang Neckarhausen und der Fähre werden an mehreren Bäumen Lichtraumprofile geschnitten, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten“, heißt es in einer Pressemitteilung. Außerdem sollen die Kronen der Platanen beim Turnverein Edingen, die als Naturdenkmal eingestuft sind, beschnitten werden, um der Verkehrssicherheit Rechnung zu tragen.

Auch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates waren die Baumschäden Thema. Der Rat billigte überplanmäßige Ausgaben von 150 000 Euro. Alleine im Schlosspark seien Schäden in Höhe von 40 000 Euro entstanden, sagte Bürgermeister Simon Michler. „Einen Teil der Arbeiten mussten wir vergeben“, erläuterte er. Das vorhandene Personal im Bauhof reiche dafür nicht aus hje/red