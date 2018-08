Gemeinde sucht Fans auf Facebook

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen geht online in die Offensive. „Die Gemeinde-Website wurde überarbeitet und auch auf facebook sind wir jetzt aktiv“, teilt das Rathaus mit. Die Vellberger Medienwerkstatt Hirsch+Wölfl GmbH habe im Auftrag der Gemeinde das Design der Homepage (www.edingen-neckarhausen.de) weiterentwickelt und neu gestaltet. „Übersichtlichkeit, Funktionalität, benutzerfreundliche Navigation und Design bilden auch nach der Überarbeitung ein sinnvolles Miteinander“, schreibt die Verwaltung.

Schnelle Änderungen

Das Redaktionssystem ermögliche ihr, aktuelle Änderungen „direkt und unkompliziert in die Gemeindepräsentation einzuarbeiten und diese für die Nutzer sofort freizuschalten“. Neue Inhalte würden durch die Gemeindemitarbeiter in der Regel mittwochs und donnerstags eingearbeitet. Außerdem betreibt die Gemeinde ab sofort eine Fanpage auf facebook, die spätestens heute freigeschaltet werden soll. Unter www.facebook.com/EdingenNeckarhausen/ erhalten die Bürger Informationen und Neuigkeiten rund um die Gemeinde. Auch Personen ohne eigenen Facebook-Account könnten die Seite aufrufen, teilt das Rathaus mit. Zugleich verweist die Gemeinde auf Informationen zum sicheren Umgang mit sozialen Netzwerken auf der Bürger-Seite des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. red

Info: Homepage: www.edingen-neckarhausen.de

