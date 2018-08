Gemeinde sucht noch Quartiere

In acht Tagen beginnt die Festwoche zum 50-jährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen Edingen-Neckarhausen und Plouguerneau. Gestern früh machte sich bereits die Jugendgruppe des Comité de Jumelage auf den langen Weg an den Neckar. Insgesamt werden rund 250 französische Freunde erwartet. Sie reisen per Bahn, Flugzeug oder Bus in die Kurpfalz.

Aufgrund gestiegener Teilnehmeranmeldungen sucht die Gemeinde noch weitere Quartiere für die Gäste. „Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie die Möglichkeit haben, Gäste über die Festwoche zu beherbergen“, heißt es in einem Aufruf. Ansprechpartner im Rathaus sind Carola Koch, Telefon 06203/80 82 41, und Melanie Schuster, Telefon 06203/80 82 14. hje

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018