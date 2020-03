Gemeinde trauert um Bernd Grabinger

Die Nachricht von seinem Tod hat viele tief erschüttert: Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen trauert um ihren engagierten und verdienten Mitbürger Bernd Grabinger. Im Alter von 67 Jahren ist er am Dienstag verstorben. Er war bis zuletzt als Vorsitzender der CDU-Fraktion im Gemeinderat aktiv.

„Wir betrauern den viel zu frühen Tod unseres Gemeinderatsmitgliedes Bernd Grabinger“, schreibt Bürgermeister Simon Michler in einem Nachruf. Geboren wurde Grabinger am 30. Juli 1952 in Ladenburg, wuchs als Sohn eines Wassermeisters beim Wasserturm in Edingen auf. „Sein Wesen war lebensfroh, ausgeglichen und von positiver Einstellung geprägt“, würdigt Michler den Verstorbenen.

Bernd Grabinger, von Beruf staatlich geprüfter Techniker und seit vier Jahren „im Unruhestand“, wie er selbst formulierte, hat sich trotz zuletzt angeschlagener Gesundheit mit vollem Einsatz für seine Heimatgemeinde engagiert. Ein besonderes Augenmerk richtete er als technischer Experte auf das Thema Energiesparen, sowohl bei der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde als auch in den kommunalen Liegenschaften und in der Halle seines Turnvereins.

Grabinger war in zahlreichen Vereinen aktives Mitglied. Bereits als Kind zog es ihn hin zum Sport und somit zum örtlichen Turnverein. Über 17 Jahre lang war er 1. Vorsitzender des Turnvereins 1890 Edingen, seit 2015 dessen Ehrenmitglied. Als er im Sommer 2012 seinen 60. Geburtstag feierte, stellten ihm die Turner eine Pyramide – eine außergewöhnliche Ehre. Er sei ein Motor, der den Laden immer in Schwung und mit immer neuen Ideen am Laufen halte , würdigte ihn bei dieser Gelegenheit Erika Urich, zweite Vorsitzende des TVE.

„Für die Sorgen und Anliegen der Einwohner seiner Heimatgemeinde hatte er immer ein offenes Ohr“, betont der Bürgermeister: „Die Gemeinde ist sehr bestürzt über den plötzlichen und unerwarteten Tod.“ Dieser stelle einen schweren Verlust dar: „Seine liebenswerte Persönlichkeit wird uns allen fehlen.“ Die Beisetzung findet nächste Woche im engsten Kreis statt. Wegen der Corona-Krise sind keine größeren Trauerfeiern erlaubt. Die Gemeinde will Grabinger deshalb zu einem späteren Zeitpunkt in einer öffentlichen Feierstunde würdigen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.03.2020