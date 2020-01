Gemeinde vergibt Gold, Silber und Bronze an Bürger

Beim Neujahrsempfang in der Pestalozzi-Halle in Edingen hat die Gemeinde Edingen-Neckarhausen am Donnerstag Medaillen in Gold, Silber und Bronze vergeben. Außerdem wurden Blutspender geehrt. Nachfolgend die Namen der Geehrten, wie sie von der Gemeinde mitgeteilt wurden.

Gold

Sport: Patrick Domagala, WM-Teilnehmer Leichtathletik; Nadine Gonska, Deutsche Meisterin und Vize-Europameisterin Leichtathletik; Simone Kraus, deutsche Meisterin Schützen; Frank Layer, Sieger im bundesweiten Pokalschießwettbewerb; Georg Mildenberger, Deutscher LSW-Meister (Laufen, Springen Werfen); Paula Skorzinski, deutsche Meisterin Rope Skipping.

Musik: Fridolin Bosse, 1. Preis beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ u. a.

Ehrenamt: Andreas Intze, jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement im Handball, Trainer von Jugendmannschaften beim TV Edingen; Albrecht Merdes, seit 40 Jahren Leiter des evangelischen Posaunenchors Edingen; Andreas Müller, seit fast 30 Jahren beim DJK Neckarhausen tätig, seit 2009 als Geschäftsführer; Hildegard Münch, seit 56 Jahren beim DRK Neckarhausen aktiv; Stefan Schön, seit 33 Jahren bei der SpVgg Fortuna Edingen tätig; Steffen Siebig, seit 28 Jahren bei der DJK Neckarhausen tätig, ab 1991 Leiter der Badminton-Abteilung.

Silber

Sport: Mario Belzer (Schießen); Nina Bordune (Schießen); Katharina Grabinger (Laufen); Adrian Layer (Boule); Filip Neuwirth (Triathlon); Larissa Weindorf (Sportschießen);

Kultur: Rhea Juli; David Strüder; Amelie Thimme; Hannah Thimmel; Thién-an Elias Weinacker (alle „Jugend musiziert“)

Ehrenamt: Bernd Fischer (SG „Tell“ Edingen); Lukas Schöfer (Junge Union, CDU);

Bronze

Sport: Silvia Knopf-Dieckmann (Schießen); Rudolf Schwarz (Badminton); Jonathan Martinez-Rehn, To-Kim Weinacker (Boule); Anna Bauer, Lara Wurster, Larissa Weindorf (Sportschießen); Beatrix Fluhrer; Christina Gaag-Daiser; Christina Offenhäuser (Prellball); Birgit Piesch (Prellball); Gerhard Jähnichen jun., Ernst Keipert, Andreas Offenhäuser, Gerhard Piesch, Ralf Schlesinger, Antonio Trezza (Prellball); Maximilian Fischer; Philipp Hartmann, Yannik Marmodée, Paul Pfeifer (Handball);

Ehrenamt: Stefan Buchholtz (Erster Tennisclub Edingen-Neckarhausen, vormals TC Grün-Weiß 1974 Edingen); Pia Blümke (DJK 1912 Neckarhausen); Sandra Häfner (DJK Neckarhausen); Herbert Jung (Sängereinheit 1867 Edingen).

Blutspender

10 Spenden: Bernd Binder, Sophie Feest, Raphael König, Henrik Prüssing.

25 Spenden: Jürgen Ding, Matthias Iacsa, Felix Minges, Sabine Tschöpel, Thomas Wenz.

125 Spenden: Walter Wiebories. hje

