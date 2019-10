Gemeinde will mit 50000 Euro Markthaus retten

Die Rettung für die Filiale des Markthauses in Neckarhausen kam buchstäblich in letzter Minute. Noch am Mittwoch hatte Bürgermeister Simon Michler Gespräche mit den Beteiligten geführt, am Abend präsentierte er im Gemeinderat dann seinen Vorschlag. Die einzige Möglichkeit, das letzte Lebensmittel-Einzelhandelsgeschäft im Ortskern zu erhalten, sei eine Finanzspritze von jeweils bis zu 25 000 Euro in den beiden kommenden Jahren. Das teilte Michler vor Eintritt in die Tagesordnung mit. Einen formalen Beschluss dazu gab es nicht.

Im November Thema

Grünes Licht soll der Gemeinderat im Rahmen einer Sitzung im November geben. Das wäre dann als Signal an den Insolvenzverwalter ausreichend, sagte Michler dem „MM“. „Wir haben alle Möglichkeiten ausgelotet, dies ist die einzige kurzfristige Lösung“, betonte der Bürgermeister. In den kommenden beiden Jahren könnten andere Möglichkeiten gesucht werden, erläuterte er weiter. Als entscheidend gilt eine Vergrößerung der Marktfläche auf 300 bis 400 Quadratmeter. Am jetzigen Standort seien selbst bei einem Neubau maximal 285 Quadratmeter möglich.

Wie mehrfach berichtet, befindet sich das Mannheimer Markthaus im Insolvenzverfahren. Davon betroffen sind auch dessen Lebensmittelgeschäfte in der Region. Ob und wie es mit ihnen weiter gehen kann, ist zurzeit noch nicht klar. Das gilt besonders für die nur rund 140 Quadratmeter große und damit vergleichsweise kleine Filiale in der Neckarhäuser Hauptstraße. (hje)

