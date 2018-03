Gemeinde will Wohnklotz verhindern

Anzeige

Anwohner in der Fichtenstraße in Neckarhausen können aufatmen: Der geplante Wohnblock in ihrer Nachbarschaft soll zumindest in seinem Umfang deutlich reduziert werden. Dieses Ziel verfolgt der Technische Ausschuss nach einer Ortsbesichtigung am Donnerstag.

Nach der Ankündigung im „MM“ fanden sich zu der Besichtigung am frühen Abend mehr als 20 Nachbarn ein, um den Ausschussmitgliedern vor Ort ihre Bedenken vorzutragen. Mit dem Bau des 29 Meter langen, 15 Meter breiten und rund zwölf Meter hohen Gebäudes mit elf Wohnungen und einer Tiefgarage würde die ohnehin problematische Verkehrssituation weiter verschärft, hieß es unter anderem. Außerdem füge sich das Vorhaben ganz und gar nicht in die Umgebung ein, die von Einzel- und Doppelhäusern bestimmt wird.

Bürgermeister Simon Michler begrüßte die Anwohner mit einem freundlichen „Hallo Nachbarn“ und verwies auf die Rechtslage. Es bestehe ein qualifizierter Bebauungsplan, der das beantragte Vorhaben weitgehend erlauben würde (der „MM“ berichtete). Michler weiter: „Völlig aus der Welt ist das Vorhaben nicht.“ Unter den gegebenen Umständen könne die Gemeinde nur Ausnahmen wie auskragende Balkone ablehnen, nicht aber das Projekt insgesamt. Die letzte Entscheidung liege beim Landratsamt.