Gemeinderäte begrüßen neue Sozialarbeiterin

„Seniorenausschuss – der Name hat sich etabliert“, findet CDU-Gemeinderat Bernd Grabinger. Deshalb ist er bei der öffentlichen Sitzung des gleichnamigen Gremiums der Gemeinde Edingen-Neckarhausen auch ganz klar für die Beibehaltung des Namens. Die mögliche Umbenennung des Ausschusses spaltet die Gemüter im Ratssaal. Die einen sind für die Beibehaltung, andere finden jedoch, dass der Ausschuss eben nicht nur Themen anspreche, die allein Senioren betreffen.

Bei der öffentlichen Sitzung sind neben Gemeinderäten und Bürgermeister Simon Michler auch sachkundige Bürger im Rathaus vertreten. Schließlich begrüßt der Seniorenausschuss an diesem Abend ein neues Gesicht: „Doris Schmude, langjährige Gemeindesozialarbeiterin ist in den wohlverdienten Ruhestand gegangen“, erklärt Michler. Deshalb hat Marita Kuxmann bereits Mitte März diese Tätigkeit aufgenommen. Kuxmann ist verheiratet und hat drei Kinder. Früher arbeitete sie als Krankenschwester in der Kopfklinik, bis sie anfing, Soziale Arbeit zu studieren und ihren Schwerpunkt auf Pflege und Versorgung zu Hause gelegt hat. „Mir war klar, dass diese Bereiche optimiert werden müssen, dort ist viel Raum für Potenzial“, merkt sie an. Sie wolle erreichen, dass die Bürger weggingen von einem rein physischen Pflegeverständnis und das Gebiet ganzheitlicher betrachteten. Als neue Gemeindesozialarbeiterin, will sie es sich zur Aufgabe machen, auch auf die Leute zuzugehen und Verständnis zu entwickeln.

Neben der Umbenennung des Ausschusses sorgte auch die neue Nachbarschaftshilfe für Diskussion. „Was lange währt, wird nun hoffentlich endlich gut“, findet Schmude, die dieses Projekt mit aufbaut. Über drei Jahre liegt das erste Treffen bezüglich des Themas schon zurück. Nun soll das Angebot Gestalt annehmen. Seitdem die Gemeinde im Mitteilungsblatt Helfer gesucht hat, haben sich 19 Freiwillige gemeldet.