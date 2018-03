Gemeinderat bremst Baupläne für „Koloss“

Anzeige

Der Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen will das geplante Mehrfamilienhaus in der Fichtenstraße in Neckarhausen verhindern. Er folgt damit dem Vorschlag des Technischen Ausschusses, der zu diesem Zweck eine Änderung des Bebauungsplans und den Erlass einer Veränderungssperrung empfohlen hatte.

Ein „sehr massives Gebäude“ solle hier entstehen, „zu massiv“, wie Bürgermeister Simon Michler (CDU) eingangs erläuterte. Den 30 auf 12 Meter großen und rund zwölf Meter hohen Komplex hatte Michler im TA als Koloss bezeichnet. Nach der öffentlichen Diskussion führte er ein Gespräch mit den Bauträgern. Das sei sehr sachlich verlaufen, berichtete er. Diese hätten alternativ einen geteilten Baukörper vorgeschlagen und die Zahl der Wohnungen um eine reduziert. „Damit sind die Bauherren der Gemeinde in einem von vier Punkten entgegengekommen“, sagte Michler.

Dem Gemeinderat war das freilich nicht genug. Er will jetzt im Technischen Ausschuss erst einmal die neuen Pläne sehen und hat vorsorglich die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans samt Veränderungssperre beschlossen.