Georg Kohler hält SPD seit 60 Jahren die Treue

Die Winterfeier des SPD Ortsvereins hat Tradition. „Vor über zehn Jahren wurde die Idee zu dieser Feier geboren“, erinnerte sich SPD-Fraktionschef Thomas Zachler. Ortsvereinsvorsitzender Michael Bangert hatte zuvor die Parteifreunde begrüßt, die recht zahlreich in den „Friedrichshof“ gekommen waren. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Ehrung von langjährigen und verdienten Mitgliedern. Allen voran der ehemalige Kreis- und Gemeinderat Georg Kohler, der der SPD seit 60 Jahren eisern die Treue hält.

Michael Bangert freute sich über den guten Besuch der Feier. Sein besonderer Willkommensgruß galt Weinheims ehemaligem Oberbürgermeister Uwe Kleefoot, Altbürgermeister Roland Marsch sowie den aktuellen SPD-Räten und Altgemeinderäten. „Hier sitzt eine geballte Kraft an kommunalpolitischer Erfahrung“, scherzte Zachler und kündigte an: „Er wolle ein paar Takte aus dem Gemeinderat sagen.“ Zum allgegenwärtigen Thema Bauen konstatierte er, dass die neue „Groko“ im Gemeinderat, die er als „Grubli“ (Grüne, UBL und Linke) zusammenfasste, den Flächennutzungsplan weiter reduziere. Mit mehr Mut und Entschlossenheit hätte beispielsweise die Bebauung des ehemaligen Tennisgeländes in Edingen-Südwest der Gemeinde mehr finanziellen Ertrag eingebracht. „Auf 12000 Quadratmetern entstehen hier gerade mal vier Häuser mit 24 Wohneinheiten. Geplant war ja bezahlbarer Wohnraum für Familien, wie das unter diesen Voraussetzungen gehen soll, weiß ich nicht“, bemerkte Zachler.

Richtig Geld koste auch das geplante Hilfeleistungszentrum (HLZ), wann dessen Realisierung erfolgen kann, sei aber nach wie vor offen. Auch was die Umsiedlung von Vereinen angehe sei keine „müde Mark“ im Haushaltsplan vermerkt. „Und dann ist da noch eine Schlussrechnung bei den Tennisplätzen samt Funktionsgebäude offen“, führte Zachler weiter aus. „Geplant war die Anlage für zwei Vereine, aber nur einer ist drinnen.“ Nachdem der Fraktionschef noch einige weitere Felder beackert, sowie „Klima, Greta und die Bienen“ erwähnt hatte, war er sicher: „Es wird uns nicht langweilig im Gemeinderat.“

An einem Strang ziehen

Zwischenzeitlich war auch Landtagsabgeordneter Gerhard Kleinböck eingetroffen, der die anstehenden Ehrungen vornahm. Er gab den Anwesenden einen heißen Tipp für einen krisensicheren Job. In der Sitzung des Verkehrsausschusses im Stuttgarter Landtag sei es nicht nur um fehlende Züge, sondern auch um fehlende Lokführer gegangen. „Schon jetzt fehlen 30 bis 50 Lokführer und bis 2030 soll der öffentliche Personennahverkehr verdoppelt werden. „Wenn ihr Zeit und Lust habt, das ist ein Job mit Zukunft“, scherzte Kleinböck. Bevor dann langjährige Mitglieder bei den Ehrungen zum Zug kamen, würdigte Weinheims Ex-Oberbürgermeister Uwe Kleefoot die Verdienste seines ehemaligen Kreisrat-Kollegen, Weggefährten und Parteifreundes Georg Kohler, der für 60-jährige Parteizugehörigkeit geehrt wurde.

„Er ist aufgrund seiner Verdienste „ausgeehrt“, er hat alle Auszeichnungen, die man so bekommen kann“, ließ Kleefoot wissen und fügte an: „Wir haben zum Wohle der Region immer gut zusammengearbeitet und uns ergänzt. Georg hat sich um Gemeinde, Region und Rhein-Neckar-Kreis verdient gemacht. In seinen Dankesworten riet das SPD-Urgestein seiner Partei, die bundesweit aktuell mehr Tiefen als Höhen aufweist zu mehr Zusammenarbeit. „Die verschiedenen Seilschaften innerhalb der SPD sollen an einem Strang ziehen und das nach Möglichkeit gleichzeitig, dann geht es auch wieder aufwärts.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.01.2020