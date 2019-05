Gesangverein feiert 160-Jähriges

Kurz nach seiner Entstehung durch die Fusion zweier traditioneller Vereine feiert der Gesangverein 1859/1897 Neckarhausen sein 160-jähriges Bestehen. Das Jubiläum startet am Sonntag, 2. Juni, um 10 Uhr in der Eduard-Schläfer-Halle Neckarhausen mit einem Festakt, den der Männerchor und der Kinderchor musikalisch umrahmen. Anschließend spielt die Musikvereinigung 1923 Neckarhausen auf. Um 14 Uhr beginnt ein Konzertsingen mit dem gemischten Chor „Rocks2gether“ sowie befreundeten Vereinen aus der Gemeinde und der Region. Auskunft über die lange Geschichte des Vereins gibt eine vom Redaktionsteam Norbert Bozek und Christian Rosenzweig verfasste Festschrift, die in örtlichen Geschäften ausliegt. red

