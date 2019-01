Gesangverein probt mit Schule

Ab Mittwoch, 16. Januar, startet der Gesangverein 1859/1897 Neckarhausen seine Zusammenarbeit mit der Graf-von-Oberndorff Grundschule. Es wird hier jeweils eine Chorstunde in der 7. Schulstunde für die Klassen 2 bis 4 angeboten und zusätzlich in die Stimmbildung investiert. Diese Chorstunde leitet Musikdirektor Walter Muth. Mit dem Konzept verfolgt der Verein nach eigenen Angaben mehrere Ziele. „In erster Linie wollen wir den Chorgesang an der Grundschule fördern und auch die jungen Schülerinnen und Schüler an den Gesang heranführen“, schreibt der Verein.

Der Gesangverein koordiniert dies und bietet mit seinem ehrenamtlichen Engagement (zum Beispiel durch weitere Freizeitangebote) die Möglichkeit, sich im vereinsgesellschaftlichen Umfeld zu integrieren. Vorgesehen sei durch die Chorstunde und die Stimmbildung auch, dass die Kinder Gesangsauftritte bei unterschiedlichen Anlässen haben, teilt der Verein mit. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.01.2019