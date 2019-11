Gesangverein spielt Theater

Der Gesangverein 1859/1897 Neckarhausen veranstaltet am Samstag, 7. Dezember, um 19.30 Uhr in der Eduard-Schläfer-Halle Neckarhausen seine Familienfeier und am darauf folgenden Sonntag am gleichen Ort um 14 Uhr seinen Theaternachmittag. Die beliebte Laienspielgruppe des Vereins hat auch in diesem jahr wieder in mehrmonatiger Probenarbeit ein unterhaltsames und pointenreiches Theaterstück vorbereitet. Gespielt wird an beiden Tagen die Komödie „Amnestie für Fortgeschrittene“ von Karl-Heinz Alfred Hahn.

Eintrittskarten für die Familienfeier können ab 25. November im Vorverkauf bei Andrea Marsch, Birkenweg 22, Telefon 06203/953 20 88, erworben werden. Karten für den Theaternachmittag gibt es im Hofladen von Bauer Krauß, Hauptstraße 417, oder im Schuhhaus Hertel, Hauptstraße 426. Die Karten kosten acht Euro für Erwachsene und vier Euro für Kinder (unter 12 Jahren). red

