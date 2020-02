Gesehen, gefallen, geheiratet

„Wir haben uns gesehen, einander gefallen und ein Jahr später geheiratet“, erzählen Ayten und Erdogan Erel. Am 1. März feiert das Ehepaar seine goldene Hochzeit. „Unser Geburtsland ist zwar die Türkei, aber hier in Edingen fühlen wir uns Zuhause“, betonen die beiden, die seit 38 Jahren eine gute Nachbarschaft in der Jahnstraße pflegen.

Ursprünglich waren die Jubilare am Schwarzen Meer daheim. Sie wohnte im Gebirge, er lebte Trabzon einer Stadt direkt am Meer. Verwandtschaftliche Kontakte führten Erdogan Erel vor 51 Jahren in die Berge und bei der Gelegenheit lernte er seine spätere Frau kennen. Nach einjähriger Verlobungszeit wurde der Bund für Leben geschlossen. Der Vater von Ayten Erel zählte zu den ersten türkischen Gastarbeitern in Edingen.

Im Rahmen des Familiennachzugs kam auch Tochter Ayten in die Gemeinde und wurde bei einem örtlichen Matratze-Hersteller als Näherin beschäftigt. Erdogan Erel folgte seiner Frau nach Deutschland und fand bei einer Edinger Baufirma Arbeit, wo auch sein Schwiegervater arbeitete. Solange man räumlich eingeschränkt war, blieben die drei Kinder bei Verwandten in der Türkei.

Sechs Enkel und zwei Urenkel

Nachdem das Ehepaar zu einer größeren Wohnung gekommen war, durfte zuerst Sohn Erdal zu seinen Eltern ziehen, dann folgte das jüngere Zwillingspärchen. Zwischenzeitlich zählen sechs Enkelkinder und zwei Urenkel zur Familie. Diese wird von der Jubilarin gerne bekocht. „Ich koche und backe mit Begeisterung“, verrät Ayten Erel. Auch die Gartenarbeit macht ihr Spaß und sie liebt Blumen.

Zwei Wellensittiche zählen zu den putzmunteren Hausgenossen, die ebenfalls versorgt sein wollen. Außerdem kümmert sich die rührige Hausfrau um den zwischenzeitlich chronisch kranken Ehemann. „Wenn man verheiratet ist, meistert man alle Höhen und Tiefen des Lebens gemeinsam, dann trägt keiner die Last alleine“, sind Ayten und Erdogan Erel überzeugt. fer

