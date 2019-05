Der Turnverein Neckarhausen bietet erstmals am Samstag, 25. Mai, von 9 bis 16 Uhr in der TV-Turnhalle, Porschestraße 15, einen Kurs Gewaltprävention für Jugendliche von zwölf bis 15 Jahren an. Es ist notwendig, Kinder frühzeitig zu sensibilisieren, Gefahren zu erkennen und sie richtig einzuschätzen. Der Kurs wird geleitet von einem lizenzierten Gewaltschutztrainer und das Training wird nach den Qualitätsstandards der Polizeidirektion Karlsruhe „wehr dich aber richtig“ durchgeführt. Telefonische Anmeldung bis spätestens Donnertag, 23. Mai, bei Horst Gropp unter der Telefonnummer 0152/08 78 98 84. red

