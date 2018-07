Gewartet und gereinigt

Anzeige

Noch bis zum Montag, 30. Juli, ist das Freizeitbad Edingen-Neckarhausen für die jährlichen Instandhaltungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten geschlossen, ehe sich am Dienstagmorgen, 31. Juli, um 8 Uhr wieder die Eingangstüren für die Badegäste öffnen. Neben den turnusmäßigen Wartungsarbeiten für die technischen Einrichtungen mussten auch in diesem Jahr wieder Instandhaltungsarbeiten, wie beispielsweise das Austauschen defekter Fliesen und das Ausbessern der Verfugungen, vorgenommen werden. Aufwendig haben sich auch die Reinigungsarbeiten gestaltet. Allein das intensive Säubern der kompletten Fliesen-Landschaft in den Innen- und Außenbecken nahm mehrere Tage in Anspruch, ehe die Becken dann wieder mit rund einer Million Liter Wasser neu gefüllt wurden.

Nun ist das Bad fit für den Sommer. Die Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 8 bis 21.30 Uhr, Samstag und Sonntag: 8 bis 18 Uhr. Es gibt auch Zusatzangebote: am Dienstag von 18.30 bis 19 Uhr Wassergymnastik für alle und am Mittwoch von 8 bis 11 Uhr Frauenbadetag mit Wassergymnastikkursen – kein Einlass für männliche Badegäste. Am Donnerstag ist von 18.45 bis 19.15 Uhr Wassergymnastik für alle angesagt. Aqua-Joggingkurse werden bei entsprechender Anfrage angeboten.

Eintrittspreise

Die Eintrittspreise: Tageskarte Erwachsene: 5,50 Euro, Kinder und Jugendliche: 3 Euro. Kurzzeittarif (2 Stunden) Erwachsene: 4 Euro, Kinder und Jugendliche: 2,50 Euro. 12er Tageskarte Erwachsene: 60 Euro, Kinder und Jugendliche: 30 Euro, 30er Tageskarte Erwachsene: 140 Euro, Kinder und Jugendliche: 70 Euro. red