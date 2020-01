Gottesdienst für Familien

Am Sonntag, 12. Januar, findet der nächste Abenteuerlandgottesdienst in der katholischen Kirche St. Bruder Klaus in Edingen statt. Noch bis Mai wird einmal im Monat der beliebte Familiengottesdienst gefeiert. Das Thema dieser Staffel lautet „Hand in Hand mit Jesus“. Zusammen mit der Forscherin Nora Neugier erleben die Besucher spannende Abenteuer mit Jesus. Eingeladen sind Kinder ab dem Krabbelalter bis etwa zwölf Jahre. Ab 10 Uhr sind die Kinder zur Spielstraße, die Eltern zu einer Tasse Kaffee eingeladen. Um 10.30 Uhr beginnt der Gottesdienst mit Bewegungsliedern, Theaterstück und altersgerechten Kleingruppen. red

