Gottesdienst mit kreativen Elementen

Am Sonntag, 20. Januar, findet der erste Abenteuerland-Gottesdienst in diesem Jahr in der katholischen Kirche St. Bruder Klaus in Edingen (Goethestraße) statt. Unter dem Motto „Jesus – immer wieder überraschend“ werden in dieser Staffel viele Geschichten von Jesus erzählt. Ab 10 Uhr werden die Kinder im Gemeindehaus zur Spielstraße willkommen geheißen. Hier können sie basteln oder verschiedene Spiele – drinnen oder draußen – ausprobieren. Währenddessen sind die Eltern zu einer Tasse Kaffee eingeladen.

Um 10.30 Uhr beginnt der Gottesdienst in der Kirche St. Bruder Klaus. Mit Bewegungsliedern und vielen kreativen Elementen wird gebetet und Gottesdienst gefeiert. Zum Evangelium verlassen die Kinder den Gottesdienst und vertiefen die biblische Geschichte in altersgerechten Kleingruppen im angrenzenden Gemeindehaus und Kindergarten. Später kehren die Kinder zum gemeinsamen Abschluss in den Gottesdienst zurück. red

