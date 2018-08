Grillmeister kommen ins Schwitzen

Anzeige

Manfred Hemberger als Solist

Musikalische Kostproben gaben Männerchor und gemischter Chor unter der Leitung ihrer Dirigentin Peny Bauer. „An meiner Hose spannt ein Knopf“, sangen die Männer ein witziges Lied, das sich mit dem Bauchumfang befasst. Solistisch glänzte Manfred Hemberger in der Rolle des Vollschlanken.

Für Abnehmwillige war das Sommerfest aber sicher nicht die richtige Adresse. An Grill und Fritteuse kamen Karl Schläfer, Ingrid Schläfer, Gerdi Häfner und Arno Falk ganz schön ins Schwitzen. „Steaks und Pommes waren prima“, lobte ein Gast die Grillmeister. Auch Wurstsalat und selbst gemachter „Obatzter“ kamen gut an. Den Kaffee- und Kuchenbetrieb hatte man in den Gastraum des „Friedrichshof“ verlegt. Die Auswahl an gestifteten Kuchen war „allererste Sahne“. Der Verkauf und auch das „Mitnehm-Geschäft“ florieren“, ließ Brigitte Walter wissen.

Das alles so rund lief, war auch dem Wirts-Ehepaar Müller zu verdanken, das an diesem Tag auf den Wirtschaftsbetrieb verzichtete. „Wir konnten den Gastraum sowie die Gartenwirtschaft für unsere Zwecke nutzen. Auch die Kühlung der Getränke war gewährleistet“, erwähnte Herbert Jung dankbar.

Neben den eigenen Gesangsbeiträgen sorgte Peter Brill an der Wersi-Orgel für Unterhaltung. „Ich spiele Hits und Evergreens. Aber nix Verrücktes, sondern Melodien die zu den meist älteren Gästen passen“, erklärte der Musikus und schwärmte dann schon einmal musikalisch „Aber dich gibt’s nur einmal für mich.“

„An Festen wie diesen wollen wir nicht groß verdienen, sondern die Gäste vor allem gut bewirten und die Kontakte als ortsverbundenen Verein pflegen“, erklärte Herbert Jung. Aber natürlich freue man sich, auch wenn etwas hängenbleibe. „Den Betrag verwenden wir dann für das Stimmen vom Klavier oder für die Anschaffung von Noten“, erklärte der Vorsitzende. fer

