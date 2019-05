Grillplatz bleibt fraglich

Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen prüft den Bau eines Grillplatzes. Das ist das Ergebnis der Diskussion über einen Antrag der Offenen Grünen Liste (OGL) im Gemeinderat. Die übrigen Fraktionen signalisierten ihr grundsätzliches Interesse an einem solchen Platz, wollen aber erst nähere Informationen dazu.

Für die Antragsteller sagte Thomas Hoffmann, diese Sache könne theoretische auch der Bürgermeister entscheiden: „Aber es ist ein interessantes Thema, das im Gemeinderat behandelt werden sollte.“ Als Standort schwebt der OGL das Umfeld der Wohnanlage am Nussbaum vor. „Manche Flüchtlinge würden gerne grillen“, sagte Hoffmann, zum Teil passiere das illegal: „Das müssen wir auffangen.“ Der Standort sei auch durch die Nähe zum Sportzentrum gut geeignet: „Das wäre Treffpunkt und Stätte der Begegnung.“ Der OGL sei bewusst, dass ein solcher Platz nicht unproblematisch sei, sagte Hoffmann unter Hinweis auf die Neckarwiese in Ladenburg: „Da geht zum Teil die Post ab.“ Deshalb schlug der OGL-Sprecher vor, die Bewohner der Wohnanlage mit in die Verantwortung zu nehmen und den JGR einzubeziehen, ebenso die Anwohner, „denn sie haben die Belästigung zu tragen.“

„Erst Kosten klären“

Auf die Kosten eines solchen Projektes verwies Thomas Zachler (SPD). Ein derartiger Platz wäre sicher sehr schön, sagte er: „Aber das ist heute nicht entscheidungsreif.“ Frühestens bei der nächsten Haushaltsberatung im November könne darüber gesprochen werden.

„Ich hab’ den Braten schon gerochen“, scherzte Dietrich Herold (UBL) und signalisierte Sympathie für den Antrag. Ähnlich äußerte sich Bernd Grabinger (CDU). Er wage aber zu bezweifeln, dass das so schnell umzusetzen sei. Zunächst müssten Kosten ermittelt, ein Standort gesucht und nachbarschaftliche Belange berücksichtigt werden. Auch die Frage von Toiletten sei zu klären: „Wir sollten das ernsthaft prüfen, aber wir brauchen einen Vorschlag der Verwaltung.“ Eine wohlwollende Prüfung versprach Bürgermeister Simon Michler, dämpfte aber zugleich die zeitlichen Erwartungen: „Dieses Jahr wird es schwierig.“ hje

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.05.2019