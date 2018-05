Große Freude über grünes Klassenzimmer

Anzeige

„Wir sind eine kleine Gemeinschaft“, sagt Engelhardt von ihrer Schule und erläutert weiter: „Im Winter treffen wir uns im Foyer und im Sommer dann hoffentlich hier draußen.“ Das Grüne Klassenzimmer könnte selbstverständlich von der Volkshochschule genutzt werden und sei somit auch eine Bereicherung für ganz Edingen-Neckarhausen.

Die Idee sei gut, die Umsetzung dagegen nicht so einfach gewesen, weiß Bürgermeister Simon Michler Der Gemeinderat habe jedoch alles abgesegnet und genehmigt, was ihn sehr glücklich stimme. Mit 12 500 Euro hat der Förderverein der Oberndorff-Schule nicht wenig Geld in das tolle Projekt gesteckt. „Das Ersparte stammt nicht nur aus unserer Ära, sondern aus jahrzehntelangem Bestehen des Fördervereins“, betonen die beiden Vorsitzenden Ulrike Bräunling und Valeska Spieß. 17 500 Euro kamen von der Gemeinde, die Firma Grewe Heitmann legte 2650 Euro drauf. „Es ist klasse, dass der Förderverein so lange gespart und das Geld jetzt super genutzt hat,“ freut sich der Bürgermeister.

Die überglückliche Schulleiterin und die beiden Vorsitzenden haben noch viele weitere Ideen: Man könnte zum Beispiel eine Art Wäscheleine von der einen Seite des Geländers zur anderen mit einem Drahtzug befestigen. Beispielsweise für Plakate mit Veranstaltungshinweisen oder einen Vorhang für Theaterstücke und andere Vorführungen. Lampen für die Abende sind ebenfalls im Gespräch, genauso wie Tafel- oder Magnetfarbe. „Das kriegen wir auch noch hin“, glaubt Michler. Doch jetzt steht erst einmal die Einweihung an, und zwar am Mittwoch, 18. Juli.

Insgesamt kommt die Maßnahme auf fast 33 000 Euro. Denn entlang der Gebäudefassade waren Drainagearbeiten notwendig. Entsprechende Mehrkosten billigte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.05.2018