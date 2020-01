Großer Auftritt der Karnevals-Prinzessin

„Das habt ihr wieder wunderbar hinbekommen“, lobte Kummetstolle-Präsident Marius Ebert die Leistungen des Deko-Teams. Der Karnevalsverein Kummetstolle (KVK) setzte den „Ball der Prinzessin“ erneut stilvoll in Szene.

Nicht nur die Eduard-Schläfer-Halle hatte man dem Anlass entsprechend herausgeputzt, auch Prinzessin Imke I. „vom tanzenden Narrengestein“ bot einen bezaubernden Anblick. In einem stoffgewordenen Traum aus Taft und Tüll schwebte die Hoheit über das Tanzparkett.

Prunkvoller Empfang

Zunächst kamen aber erst einmal Repräsentantinnen vergangener Kampagnen zum Zug. Ebert stellte die Ex-Hoheiten vor, die jeweils in Begleitung eines Elferrats den Saal betraten und mit viel Applaus empfangen wurden. Dann war es soweit: ein magischer Moment für jede Kummetstolle-Hoheit. Die Gardemädchen formierten sich zu einem rosenbekränzten Spalier, durch das Imke I. mit KVK-Vorsitzendem Timm Hartwig schritt. „Erheben Sie sich zu Ehren unserer Regentin von den Plätzen“, bat Ebert.

Kaum hatte die Hoheit die Bühne betreten, kam sie auch selbst zu Wort. „Ahoi ihr lieben Narrenleut’ zum Ball der Prinzessin begrüß’ ich Euch heut’“, verlas die Kummetstolle-Prinzessin Selbstgereimtes und fügte an: „Mit Euch zusammen will ich den Abend erleben und meine Prinzessinnen-Orden vergeben.“

Gesagt, getan. Nach den Ex-Prinzessinnen bekamen auch die Elferräte den selbstgebastelten Ordensschmuck um den Hals gehängt. Im Walzertakt zu Doris Days „Que Sera Sera“ eröffneten der Präsident und die Prinzessin wenig später den Ball, bevor die „Twins-Band“ dafür sorgte, dass die Besucherschar in der ausverkauften Halle in Bewegung blieb. Die strahlenförmig angeordneten Tischreihen ließen den Tänzern genügend Platz, um in Schwung zu kommen.

Gleiches galt für die zahlenmäßig gut aufgestellten Tanz-Formationen der Kummetstolle. Als Erstes tanzten die Funkinies an. „Sehen Sie jetzt unsere Garde“, kündigte Ebert das tänzerische Aushängeschild des KVK an. Die Formation unter Leitung von Simone Heller und Lavinia Pender begeisterte mit einem zackigen Marschtanz. Ob Spagat oder synchrones Beine-Schwingen, es war – wie auch später beim Schautanz – ein Auftritt der Superklasse.

Seine Gelenkigkeit stellte ebenso das Tanzmariechen Tamina Maiwald unter Beweis, das von der aktuellen Hoheit Imke Stein und Lisa Bischof trainiert wird. Echt auf Zack waren auch die Funken, die von Melanie Schuster, Helena Schöfer, Kira Heid und Andrea Ried betreut und trainiert werden. Zwischendurch wurde die Tombola eröffnet. Ebert dankte den Spendern sowie den Sponsoren des „Clubs der 111“, die mit jeweils 111 Euro im Jahr den Verein unterstützen.

Vereinstreue ausgezeichnet

Ein echter Gewinn für die Karnevalisten sind auch engagierte und langjährige Mitglieder. Götz Ding, Alexander Jakel, Silas Kick und Alexandra Sattler erhielten für ihre Vereinstreue den Verdienstorden. Seit 25 Jahren sind Holger Seeger, Leon Kick und Antonia Lederer Mitglieder des KVK. Zu den Besuchern des Balls zählten auch Abordnungen der Zabbe, Kälble und Schabbdewel. „Es ist echt cool, wenn die Termine so liegen, dass man sich untereinander besuchen kann“, freute sich Hartwig über die Ankunft der befreundeten Kappenträger.

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.01.2020