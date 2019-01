Grüne Liste spricht über Energiewende

Die Offene Grüne Liste (OGL) Edingen-Neckarhausen befasst sich in einer eigenen Veranstaltung mit dem Thema Energiewende. Energiegewinnung mit Sonne und Wind trägt nach Angaben der OGL mittlerweile schon gut ein Viertel zum Energiemix in Deutschland bei. Die Technik zur Gewinnung dieser Energie werde dauernd verbessert und sei bereits sehr effizient. Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern könne eine Grundlast absichern, lasse sich aber auch nicht ohne weiteres nach Bedarf an- oder abschalten und blockiere dadurch wiederum die Stromleitungen für Solar- und Windenergie. Eine längst bekannte, aber doch noch wenig angewandte Technologie könnte all diese Probleme dadurch lösen, dass regenerative Energie einfach gespeichert und transportiert werden kann. Peter Grohmüller, den manche als Gitarristen von Livin Desert kennen, wird diese Technologie vorstellen, und zwar am Freitag, 18. Januar, um 19 Uhr im Rathaus Edingen, Bürgersaal. red

