Günter Krämer gehört dem Verein seit 80 Jahren an

Bei der traditionellen Weihnachtsfeier der Sportvereinigung Fortuna im „Friedrichshof“ saßen nicht nur die etwas „gesetzteren“ Jahrgänge, sondern auch die junge Generation an den Tischen. Im Wechsel zwischen den beiden Vereinen der Spielgemeinschaft DJK/Fortuna beteiligte sich die erste und zweite Mannschaft dieses Mal an der Feier der Fortuna. Die Kicker blieben auch bei der abendlichen Programmgestaltung mit unterhaltsamen Einlagen am Ball. Applaus gab es aber nicht nur für die Gags der Fußball-Cracks, sondern auch für Günter Krämer, der seit 80 Jahren der Fortuna die Treue hält.

„Die Weihnachtsfeier gehört in die Familie. Die vorweihnachtliche Feier innerhalb unseres Vereins hat aber ebenfalls ihre Berechtigung, weil wir uns als Vereinsfamilie verstehen.“ Mit diesen Worten begrüßte Fortuna-Vorsitzender Udo Döbele die versammelten Vereinsmitglieder und fügte an: „Was wir im Laufe eines Jahres füreinander und miteinander tun, beweist den Familiencharakter unserer Fortuna überzeugender als viele Worte.“

Planungen für Zukunft laufen

Döbele blickte kurz auf das zu Ende gehende Jahr zurück und stellte fest: „Wir freuen uns über unsere Erfolge, die Niederlagen haben wir verschmerzt.“ Zu den vorrangigen Aufgaben habe das Organisieren von Trainingsangeboten für Jung und Alt sowie des Wettkampfwesens für alle Gruppen gezählt. Zudem seien die geselligen Veranstaltungen in gewohnter Manier durchgeführt worden. Auch mit der Zukunftsplanung habe man bereits begonnen. Ohne diese vorausschauende Arbeit wäre das Vereinsleben nach Döbeles Worten nicht gestaltbar. Sein Dank galt allen die sich für den Verein eingesetzt haben. Ein Dankeschön ging auch an die Organisatoren der Weihnachtsfeier, Gunda Hörth, Eveline Ding und Armin Adler. Das Trio hatte zudem für die hübsche adventliche Tisch-Deko gesorgt.

Musikalisch stimmt der Chef des Musik-Stammtischs Seckenheim, Roland Gräf, als „Harmonika-Roland“ auf die Weihnachts- und Winterzeit ein. Beim „Schneewalzer“ kamen die Gäste dann auch ein wenig ins Schunkeln. Das war aber nur eine kleine Aufwärm-Übung für die folgenden Spiel- und Spaßrunden, die von der ersten und zweiten Mannschaft organisiert wurden.

Die Herren brachten locker den ganzen Saal in Bewegung und den Stimmungspegel zum Steigen. Zuvor hatte der Trainer der ersten Mannschaft, Marco Rocca, in seiner sportlichen Analyse den Zusammenhalt des Teams gelobt. Nach einem Abstiegsjahr spiele man jetzt wieder im oberen Drittel der Kreisklasse mit. Es seien neue Akzente gesetzt, und Spieler, die überwiegend aus Edingen-Neckarhausen stammten, in die Mannschaft integriert worden. Ziel sei die Kreisliga, da wolle man hin. „Unterstützen Sie uns doch auf diesem Weg, indem Sie sonntags mal wieder auf den Sportplatz kommen“, bat der Trainer.

Darüber würde sich sicher auch sein Trainerkollege der zweiten Mannschaft, Marco Screti, freuen. „Wenn die Jungs mitziehen, dann geht es auch bei uns wieder aufwärts“, so sein Statement. Bevor man dann endgültig zum gemütlichen Teil des Abends überging, ehrte der Fortuna-Chef langjährige und verdiente Mitglieder, die er als das wichtigste Gut eines jeden Vereins bezeichnete. Die Fortuna könne dankbar und stolz sein, solche Frauen und Männer in ihren Reihen zu haben, betonte Döbele.

