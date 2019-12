Gutachten bleiben in eigener Hand

Edingen-Neckarhausen will die Aufgaben des Gutachterausschusses vorerst nicht in fremde Hände geben. Das hat der Gemeinderat am Mittwoch mit zehn zu acht Stimmen beschlossen. Eine ursprünglich geplante Lösung unter Federführung der Stadt Weinheim und zwölf weiteren Kommunen der Region ist damit zunächst vom Tisch.

Die Verwaltung hatte den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrag mit den Partnern vorgeschlagen, Bürgermeister Simon Michler sagte: „Um die Aufgaben gesetzeskonform erfüllen zu können, sehen wir nur diesen Weg.“ Allerdings räumte er unter Hinweis auf die Diskussion in der November-Sitzung ein: „Die Kosten haben wir alle nicht so recht eingesehen.“

„Kein Mehrwert“

„Die Begeisterung des Bürgermeisters spricht Bände“, bemerkte Dietrich Herold, der in der vorgeschlagenen Lösung keinen „sichtlichen Mehrwert“ erkennen konnte. Anders als noch vor vier Wochen ließ Michler erkennen, dass er einem ablehnenden Beschluss des Rates nicht widersprechen würde.

In der Diskussion kristallisierten sich vor allem zwei Gründe für eine Ablehnung heraus. Zum einen wäre die Gemeinschaftslösung mit 34 000 Euro pro Jahr deutlich teurer als die jetzige, zum anderen würde die Gemeinde beispielsweise die Festlegung von Gebühren an die Stadt Weinheim abtreten.

Dass es an der jetzigen Arbeitsweise Korrekturen geben muss, machte Andreas Daners (SPD) deutlich, der stellvertretender Vorsitzender des Gremiums ist: „Da muss eine Versachlichung her.“ Thomas Hoffmann (OGL) sprach sich für eine Gemeinschaftslösung aus: „Ich plädiere für sauberes und präzises Arbeiten.“ Bernd Grabinger (CDU) bekräftigte: „Um Rechtssicherheit zu haben, müssen wir diesen Weg gehen.“

Schließlich lehnte aber die Mehrheit des Gemeinderates eine Kooperation mit Weinheim und den zwölf Umlandgemeinden ab. Damit bleibt es erst einmal bei dem vorhandenen Ausschuss, der Verkehrswertgutachten erstellt und Bodenrichtwerte festlegt. Das ist für die Berechnung von Grundsteuer und Erbschaftssteuer wichtig, wie es in der Vorlage heißt. hje

