„Guten Standort“ gelobt

Mit einer ganzen Reihe von Bauthemen befasste sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. So ging es beim Bebauungsplan „Kultur- und Sportzentrum – Teiländerungsplan I“ um die Einarbeitung von Anregungen aus der Beteiligung von Öffentlichkeit und Behörden sowie um die erneute öffentliche Auslegung. Bürgermeister Simon Michler berichtete zum Auftakt der Debatte, dass die Gemeinde mit der Unterbringung von etwa 100 Flüchtlingen in der Wohnanlage bisher weitgehend positive Erfahrungen gemacht habe. Anlass der Planung, so Michler, sei die langfristige Sicherung von Wohnflächen, um dort die Sozialwohnungen zu erhalten und um bei zusätzlichem Bedarf kurzfristig reagieren zu können.

Bernd Grabinger (CDU) lobte den „guten Standort“ an der Mannheimer Straße, der auch Wohnraum für sozial Schwache biete. Irene Daners (SPD), merkte an, dass der Standort exakt in der geografischen Mitte des Ortes liege. Ablehnung kam von der OGL. Thomas Hoffmann begründete dies mit der Anwendung des beschleunigten Verfahrens. Mit einem anderen hätte man sich nämlich durch frühzeitige Bürgerbeteiligung viel Ärger ersparen können und einen Ausgleich für die Eingriffe in die Natur vornehmen müssen. Die anderen Fraktionen stimmten zu.

Ohne Diskussion segnete der Gemeinderat die Baulandumlegung „Hilfeleistungszentrum und Gewerbe in den Milben“ ab. Somit können die Grundstücke im Geltungsbereich aufgelöst und neu eingeteilt werden.

Keinen Erfolg hatte die OLG-Fraktion mit ihrem Antrag auf Berichtigung des Gemeinderatsprotokolls vom 20. Juni 2018. Damals wurde über die Fortschreibung des Flächennutzungsplans diskutiert. OGL-Sprecher Thomas Hoffmann störte sich vor allem daran, dass der Satz „Die genaue Abgrenzung erfolgt im weiteren Verfahren in Absprache mit dem Nachbarschaftsverband“ als Beschluss vermerkt ist. Das habe er so nicht in Erinnerung. Der Gemeinderat dürfe zudem die genaue Abgrenzung nicht dem Nachbarschaftsverband überlassen.

Das sahen die anderen Fraktionen nicht so. „Das Protokoll gibt das wieder, was wir beschlossen haben“, meinte Hans Stahl (UBL). Und Bürgermeister Michler: „Wenn der Nachbarschaftsverband etwas falsch einzeichnet, können wir intervenieren.“ Die OGL wurde überstimmt.

Auch das hat mit dem Thema „Bauen“ zu tun: Letztmals saß Horst Göhrig, seit vielen Jahren Bauamtsleiter von Edingen-Neckarhausen, in einer Gemeinderatssitzung. „Ein historischer Tag“, meinte Bürgermeister Michler dazu und erinnerte daran, dass Horst Göhrig am kommenden Donnerstag offiziell verabschiedet wird.

