Haie feiern 90 Jahre Handball

Am Samstag, 6. Juli, feiern die Edinger Haie im Turnverein 1890 das 90-jährige Bestehen des Handballsports in Edingen mit einem großen Sporttag im Sport- und Freizeitzentrum am Ortseingang. Das Jubiläumsfest wird um Samstagnachmittag, im Anschluss an die TVE-Sommerläufe um 17 Uhr mit einem Fassbieranstich eröffnet. Um 17.30 Uhr wird die erste Damenmannschaft geehrt, die in der abgelaufenen Saison den Kreismeistertitel holte und in der kommenden Spielzeit in der Landesliga antreten wird. Um 18 Uhr findet auf dem Rasenspielfeld das „Spiel der Legenden“ statt. Hier zeigen aktuelle und ehemalige Handballer auf dem Großfeld nach altem Regelwerk ihr Können. Nach dem Spiel gibt es die obligatorischen Fotoshootings. „Wir machen das größte Mannschaftfoto der Vereinsgeschichte“, kündigen die Veranstalter an. Schließlich steigt die große Geburtstagsparty. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.07.2019